Sabe que tempo vai estar em Almeirim?

A semana começa com uma temperatura mínima de nove graus Celcius com a chance de chegar aos 17°C, com a garantia de ocorrer precipitação com um vento moderado na direção a Noroeste

Na terça-feira, teremos um céu nublado com uma subida da temperatura máxima em relação ao dia anterior, a temperatura mínima vai ser de oito graus Celcius e com máxima de 20°C, com possibilidade de ocorrer precipitação, o vento será moderado com direção a Oeste.

Na quarta-feira, de acordo com o IPMA a temperatura mínima será de 14°C em relação a terça feira, mantendo a temperatura máxima de 20°C, com uma probabilidade de precipitação de 50%, com um vento fraco na direção a Oeste.

Na quinta-feira, teremos uma descida de temperatura com 11°C de mínima e 17°C de máxima, com uma chance de precipitação de 96% ao longo do dia com um vento moderado na direção Noroeste.

Na sexta-feira, estará um céu pouco nublado com descida da temperatura mínima de oito graus Celcius em relação a Quinta-feira e uma subida da temperatura máxima de 19°C e teremos um vento moderado na direção Norte.

No sábado, teremos um céu limpo com uma temperatura mínima de sete graus Celcius e com máxima de 19°C, o vento será fraco e com Direção ao Nordeste, com 0% de chance de precipitação.

No domingo, continuará um céu pouco nublado com uma descida da temperatura mínima de seis graus Celcius com 19°C de máxima, iremos ter um vento fraco com direção a Noroeste, com uma fraca chance de precipitação de 8%.



João Rosário e João Chirley