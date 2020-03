Futebol: U. Almeirim perde em Torres Novas e Fazendense fica a 10 pontos

U. Almeirim perde pela segunda vez neste campeonato, desta feita em Torres Novas por 3-1. Aproveitou o Fazendense com a vitória diante do Moçarriense por 3-1 para reduzir para 10 pontos a distância para o líder. Com 27 pontos em disputa é bom recordar que a equipa almeirinense nesta segunda volta só defrontou equipas do cimo da tabela.



Na segunda distrital o Benfica do Ribatejo venceu em casa por 1-0 o Rebocho enquanto o Fazendense B recebeu o Espinheirense e perdeu por 2-0.

No Inatel os Paços voltaram às vitórias. Em casa diante do Santanense por 1-0.

Enquanto na série 2 a Raposa perdeu por 0-1 com o Estevense. A Sumol Compal recebeu o Alcanhoes e goleou por 8-0