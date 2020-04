Vinhos do Tejo estão cada vez mais ON(line)

Como forma de responder aos desafios da pandemia de COVID-19 e para fazer face ao contexto actual, a Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo) tem estado a desenhar um conjunto de acções e ferramentas para dinamizar a promoção dos Vinhos do Tejo. O foco é o universo digital, do qual estamos inegavelmente mais dependentes.

Sob o mote ‘Vinhos do Tejo – ESTAMOS ON’ – mensagem que está alinhada com o que está a ser comunicado pelo Estado português –, começa hoje a nascer uma campanha de comunicação, cujos suportes principais são as páginas de Facebook e Instagram dos Vinhos do Tejo, dos seus produtores e o site www.cvrtejo.pt. Outros canais serão revelados a seu tempo.

A partir do dia 07 de Abril há directos no Instagram ‘Vinhosdo_tejo’. Os protagonistas são produtores de vinhos da região (por agora, estão confirmados 15, segundo a lista abaixo), que vão estar à conversa com o sommelier Rodolfo Tristão – um homem da terra e consultor da CVR Tejo desde o início do ano – em torno de 2 vinhos. Às terças, quintas-feiras e Sábados, os Vinhos do Tejo COnVIDam para que, às 19h00, nos reunamos em torno dos néctares do Tejo a partir de casa. A programação vai sendo anunciada nas redes sociais. A ideia é que os produtores possam continuar a apresentar os seus vinhos e a lançá-los no mercado, um mercado que tem que se manter activo, principalmente através de vendas on-line.

E é a pensar nessa realidade, a das vendas on-line, que os Vinhos do Tejo estão a estudar uma plataforma de promoção e comercialização conjunta. Não obstante o facto de alguns produtores terem as suas próprias lojas on-line; fazerem vendas directas, promovendo-as nas suas páginas de redes sociais; ou fazerem-no através das plataformas on-line dos seus distribuidores, das lojas off-trade com venda on-line (super e hipermercados) ou das garrafeiras. A Comissão Vitivinícola Regional do Tejo vai ajudar também nesta divulgação.

Estreia a 07 de Abril, com os seguintes produtores (confirmados até à data):

Compre Vinhos do Tejo sem sair de casa

Adega do Cartaxo

Por enquanto, os vinhos da Adega do Cartaxo estão à distância de um clique nos sites da Loja do Vinho, em www.lojadovinho.com, da Garrafeira de Fátima, em www.agarrafeiradefatima.pt, e do Continente on-line.

Casa Cadaval

Os vinhos da Casa Cadaval estão, desde há muito, disponíveis em venda on-line, essencialmente em garrafeiras, como por exemplo, a Cellar 45, a Garrafeira de Lisboa, a Estado Líquido, a Wines Shop ou a Wines 9297, que agora inaugurou este serviço, em www.wines-9297.jumpseller.com. Vão apostar com a presença no Enóphilo Market Place, desenvolvido agora pelo consultor Luís Gradíssimo, em www.enophilo.pt.

Casal Branco

Podem ser comprados directamente no site do produtor, em www.casalbranco.com, com destaque para o facto de, nesta fase, estarem a oferecer os portes de envio para Portugal Continental e 10% de desconto em gamas seleccionadas. Os vinhos do Casal Branco podem ainda ser comprados no site da Portugal Vineyards, em www.portugalvineyards.com, e no Vinho Web, em www.vinhoweb.pt.

Casal da Coelheira

A estratégia a nível nacional tem passado por evitar o comércio electrónico directo, a fim de privilegiarem os canais dos seus parceiros, mas neste contexto é inevitável o lançamento da sua própria loja on-line, disponível em www.casaldacoelheira.pt. Os portes de envio têm um custo, mas há campanhas associadas. Algumas das referências do Casal da Coelheira estão à venda no Continente on-line.

Casa Romana Vini (Quinta da Escusa)

No site da Casa Romani Vini, em www.romanavini.pt, há uma ‘Loja de Vinhos’. A venda pode ser feita de forma directa, com as encomendas feitas por e-mail (geral@romanavini.pt) ou telefone (918 659 092), mas, preferencialmente, através das plataformas digitais dos seus parceiros. Os “caminhos” estão devidamente identificados em https://www.romanavini.pt/loja-de-vinhos/loja-de-vinhos

Companhia das Lezírias

Durante o período das medidas extraordinárias de contenção do COVID-19, a Companhia das Lezírias está a promover uma campanha de venda directa de vinhos e azeites. Sob o mote “Compre Online; Consuma em Casa”, está a ser divulgada nas suas redes sociais e as encomendas podem ser feitas através do e-mail lezírias.vinhos@cl.pt ou do número de telefone 212 349 016. Os interessados podem também navegar nas lojas on-line do Continente, El Corte Inglés e da Garrafeira Nacional.

Enoport Wines

Como consequência da COVID-19, a Enoport está a desenvolver uma loja de e-commerce dentro do seu site, em www.enoport.pt. Os seus vinhos já eram comercializados no digital através das plataformas Doot.pt, Mercachefe.pt e Portugal Vineyards; das lojas on-line do Auchan, Continente, El Corte Inglés, Intermarché e Mercadão (Pingo Doce); e da Garrafeira Nacional e Garrafeira de Lisboa. Estão ainda a avaliar a integração no Adegga MarketPlace.

Escaravelho Wines

A Escaravelho Wines é um projecto de Vinhos do Tejo bastante recente, que ainda não tinha vendas on-line e que acabou por apostar na plataforma Adegga MarketPlace, disponível dentro de dias.

Falua

Há muito que têm parceiros que apostam na venda on-line, como sejam as plataformas exclusivamente digitais (Clube de Vinhos Enoteca e Portugal Winevineyards), mas também garrafeiras com este tipo de serviço (Estado d’Alma, Nacional, Dom Vinho) e até os Supermercados Apolónia. Não descurando ainda a presença em lojas off trade com vendas on-line e entregas em casa: Continente e El Corte Inglés. Como uma novidade, estão a apostar na plataforma Adegga MarketPlace, que será lançada em breve.

Herdade dos Templários

Em resposta a esta nova realidade, sentiram necessidade de lançar o seu próprio site com vendas on-line, disponível em www.herdadedostemplarios.pt. Em fase de lançamento, têm activas as seguintes campanhas: portes de envio gratuitos para encomendas superiores a €50,00, com entrega em Portugal Continental; desconto de 5% na compra “à caixa” (6 garrafas da mesma referência); vale de desconto no valor de €5,00 para compras superiores a €25,00, válido até 12/04/2020, através do código de desconto “Páscoa”.

Quinta da Alorna

Com uma boa distribuição geográfica no que toca à presença dos seus vinhos, a Quinta da Alorna conta com a venda feita através das lojas on-line dos seus parceiros: Auchan, Continete, El Corte Inglés. Enovinho, Envolve Wine Shop, Foz Gourmet, Garrafeira 5 Estrelas, Garrafeira Alcacerense, Garrafeira Baco by Empro, Garrafeira Casa dos Vinhos, Garrafeira de Celas, Garrafeira de Lisboa, Garrafeira Estado Líquido, Garrafeira Cave Lusa, Garrafeira Manuel Tavares, Garrafeira Mundo, Garrafeira Nacional, Garrafeira Napoleão, Garrafeira São João, Garrafeira Sadina, Garrafeira Veneza, Garrafeira Wine O’Clock, Gourmet da Vila, Mercadão (Pingo Doce On-line), Mrs Santos Wine House, On Wine, Portugal Vineyards, Rare Wine Botles, Supermercados Apolónia, The Wine Company, Velvetbull, Vinha.pt e Wine Spiritus, entre outros.

Quinta da Lagoalva

A Quinta da Lagoalva está a promover a venda directa através das suas páginas de Facebook e Instagram, solicitando envio de e-mail para encomendas@lagoalva.pt (deixando informação dos produtos a encomendar, dados de facturação, morada completa e contacto telefónico). O pagamento é feito por transferência bancária e as entregas serão feitas em casa, entre 2 a 4 dias úteis. Os portes são oferecidos em compras iguais ou superiores a €40,00.

Quinta do Arrobe

Alojada no site www.quintadoarrobe.pt está prestes a ser lançada a loja on-line deste que é um projecto familiar. Por agora, os vinhos da Quinta do Arrobe podem ser comprados nas lojas on-line do El Corte Inglés, da GoodeWine (www.goodwine.pt) e da Wine Man (www.lojawineman.pt). A Quinta está a divulgar na sua página de Facebook que faz entregas, em casa, em todo o distrito de Santarém. As encomendas devem ser feitas via telefone (243441901, 916732168 ou 918 069 028) ou mail (geral@grupogaspar.pt ou regina@quintadoarrobe.pt).

Quinta do Côro

Preparam-se para estrear o site do projecto, já “equipado” com loja on-line. De momento, estão a promover a venda directa através da página de Facebook da Quinta do Côro, com um mínimo de 6 garrafas, sendo que não têm que ser todas da mesma referência. Os vinhos deste produtor estão ainda on-line na grande distribuição: Auchan, Continente e Pingo Doce.

Solar dos Loendros

Estão a potenciar a venda, através da divulgação no Facebook Solar dos Loendros, sendo que os vinhos podem ser encomendados directamente, através dos contactos de e-mail (geral@solardosloendros.pt) ou telefone (917367227 ou 918757570). No site www.solardosloendros.pt dão mais informações sobre o produtor e seus vinhos.

Vinhos Zé da Leonor

Dada a actual situação, estão a avaliar qual a melhor forma de avançarem com este canal de vendas. Por agora, têm os vinhos à venda na plataforma www.e-dega.com, do nosso distribuidor e da garrafeira Vinharia.

Sobre a Comissão Vitivinícola Regional do Tejo:

A Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo) foi criada a 24 de Novembro de 2008, tendo sucedido à Comissão Vitivinícola Regional do Ribatejo, fundada a 17 de Setembro 1997. É uma associação interprofissional que representa a produção e o comércio do sector vitivinícola da região. A sua competência consiste em controlar o cumprimento das regras e a certificação dos vinhos brancos, rosés, tintos, espumantes, licorosos e vinagres produzidos na região com direito a Denominação de Origem do Tejo (DO do Tejo) e a Indicação Geográfica Tejo (IG Tejo). Todos os vinhos certificados pela CVR Tejo têm o selo de garantia ‘Tejo’ no rótulo. Tem como missão ajudar os produtores a aumentar a sua presença nos mercados estratégicos, com vinhos empolgantes e estilos diferenciados, oferecendo ao consumidor, continua e consistentemente, qualidade a bom preço.

Com 87 agentes económicos associados – de entre adegas cooperativas, produtores e engarrafadores, empresas vinificadoras e engarrafadores da região –, a CVR Tejo é presidida por Luís de Castro, desde 01 de Maio de 2014. José Barroso ocupa o cargo de Presidente do Conselho Geral e João Silvestre o de Director-Geral. Maria José Viana e Diogo Campilho são, respectivamente, Vogais do Comércio e Produção. Integra ainda a CVR Tejo um Gestor de Qualidade, um Departamento de Viticultura, uma Estrutura de Controlo e Certificação, da qual fazem parte uma Câmara de Provadores e um Laboratório de Análises subcontratado e um Departamento de Promoção, destinado a apoiar os produtores, nos mercados nacional e internacional.