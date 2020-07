Atletismo: Almeirim com três campeões

Mais um campeonato regional desta vez no Estádio Papa Francisco em Fátima e para os Sub 20, com uma presença de atletas bastante razoável em função dos planos traçados e autorizados.

A jornada de sábado com bastante calor foi ainda prejudicada nos aspetos

técnicos pelo vento que se fez sentir, no domingo apesar do calor o vento deixou que toda a jornada fosse positiva.

Os campeões sub 20 foram:



Martelo Masc.

Rui Serrão A20Km Almeirim 43.61

Peso Masc.

Gonçalo Muidine A20Km Almeirim 13.69

100 M Masc.

Rafael Cilheiro A20Km Almeirim 11.70

Disco Masc.

Gonçalo Muidine A20Km Almeirim 36.30





No próximo fim de semana em Abrantes realizam-se os Campeonatos de

Santarém 2020