U. Almeirim recebe computador oferecido pela Associação

A Associação de Futebol de Santarém começou a entregar os primeiros equipamentos informáticos, no dia 17 julho, no âmbito do Programa de Apoio à Modernização dos Clubes, criado para que os clubes possam acompanhar a evolução tecnológica.



Estes primeiros equipamentos foram entregues pelo Presidente da Associação de Futebol de Santarém, Francisco Jerónimo, ao Presidente da União Futebol Comércio e Indústria de Tomar, Abel Bento, e a Pedro Rodrigues, dirigente da União Futebol Clube de Almeirim.



Francisco Jerónimo, Presidente da AFS, salientou a importância da entrega destes equipamentos de forma a que estejam melhor preparados para acompanhar o desenvolvimento tecnológico e que só assim será possível minimizar custos aos clubes, principalmente nesta altura em que a ajuda aos clubes do distrito é essencial.



Pedro Rodrigues, agradeceu a iniciativa por parte da AF Santarém nesta era digital, que cada vez é mais importante devido ao distanciamento social, e para os clubes que apresentam maiores dificuldades financeiras será um apoio fundamental.



Nos próximos dias, com agendamento prévio, a Associação vai continuar a entregar os equipamentos informáticos aos clubes que mostraram interesse neste programa de apoio da Associação de Futebol de Santarém.



No início de 2020, a AFS lançou um programa de apoio aos clubes para a aquisição de material informático e concorrem 20 clubes nesta primeira fase.