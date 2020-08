Filipe Torres faz mais umas das suas: Agora percorreu todas as ruas da cidade

O conceito foi pensado por uns americanos, o Every Single Street, e consiste em percorrer a correr todas as ruas do local de residência: Foi isso que o Filipe Torres decidiu fazer na manhã deste sábado, 1 agosto.



“Esta semana não tinha nenhuma saída de montanha planeada e decidi experimentar em Almeirim. Comecei as 5 da manhã e demorei mais de 6 horas. Muito difícil não só física mas psicologicamente, porque passei nalgumas ruas duas e três vezes para ir buscar alguma que tinha ficado esquecida”, descreve Filipe Torres a O ALMEIRINENSE.

O engenheiro de Almeirim que tem um gosto enorme pela corrida passou por muito calor, bebeu mais de cinco litros de água que pediu a pessoas que estavam a lavar o quintal e até nos bombeiros. Ainda tomou banho nos sistemas de rega todos da cidade que estavam activos.



“Foi uma pausa nos programas normais, até ao fim do mês tenho planeadas idas à serra da Estrela e da Arada, como preparação para uma travessia do Parque Nacional do Gerês, com 160km, que vou fazer em outubro”, conta ainda com tanto entusiasmo que quase se esquece de contar que outra das dificuldades foi fazer “as ruas de seixo da Tróia”.