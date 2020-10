Almeirinenses eleitas em Mulheres Socialistas de Santarém

Cristina Casimiro e Maria Emília Moreira, do concelho de Almeirim, foram escolhidas para fazer parte do Secretariado Federativo e Mesa da Comissão Política, respetivamente, do Mulheres Socialistas Santarém.

A escolha foi feita no dia 5 de outubro e Mara Lagriminha, Presidente das Mulheres Socialistas da Federação Distrital de Santarém, reuniu a Comissão Política para, segundo o comunicado, “tomada de posse das eleitas da Comissão Política e eleição dos novos órgãos desta estrutura”.

Maria Emília Moreira vai estar a cargo da Mesa da Comissão Política juntamente com Lúcia Dias Abelha de Entroncamento e da presidente da Mesa da Comissão Política Vera Simões, de Rio Maior. Por sua vez para este mandato, Cristina Casimiro faz parte do Secretariado Federativo juntamente com Ana Pino de Rio Maior, Carolina Simões, do Cartaxo, Dina Rocha, Nádia Pereira e Ana Sofia Farinha de Santarém, Sandra Dias e Piedade Pinto de Abrantes, Bárbara Silva e Catarina Faria de Ourém, Patrícia Moreira de Coruche, Sónia Sousa e Telma Martinho de Torres Novas, Sara Costa de Tomar e Maria João Gomez de Alcanena.

Mara Lagriminha explicou que escolheram o 5 de outubro por se celebrarem os 110 anos da Implantação da República: “Os valores da República devem ser preservados. Os valores republicanos são extremamente relevantes para a nossa ação política, para a luta pela igualdade e preservação da nossa democracia, como a conhecemos. Tratam-se de valores cruciais. Muitos dos direitos pelos quais tantas mulheres republicanas lutaram são muito atuais no nosso tempo, como a igualdade salarial”.

Manuel Afonso, presidente da Concelhia do Partido Socialista (PS) de Santarém e Hugo Costa, presidente da Federação Distrital do PS de Santarém, marcaram presença na reunião que decorreu em Santarém.