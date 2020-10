Operação Trindade em Fátima

A Guarda Nacional Republicana (GNR), juntamente com o Comando Territorial de Santarém, vai realizar uma operação policial na cidade de Fátima para salvaguardar o controlo do tráfego na entrada, a segurança pública, o cumprimento das normas de segurança para as Celebrações da Peregrinação Internacional dos dias 12 e 13 de outubro.

A GNR alerta a população do concelho de Almeirim que o acesso aos parques de estacionamento vão estar condicionados de lotação máxima dentro do Recinto de Oração, é proibido a aglomeração de pessoas no exterior e que a população deve obedecer às regras de segurança e as indicações dadas pelas autoridades.

Segundo o comunicado da GNR, as festividades devem obedecer as regras da Direção-Geral da Saúde (DGS) e as medidas adicionais do Plano de Contingência que, segundo o site do Santuário de Fátima, têm o objetivo de “minimizar o risco de transmissão de infeção da Covid-19 entre os participantes nas celebrações desta peregrinação”. As medidas adicionais podem ser consultadas aqui .