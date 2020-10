Setembro trouxe aumento de empresas para o concelho de Almeirim

Almeirim foi um dos concelhos do distrito de Santarém que apresentou um aumento do número de empresas criadas em setembro deste ano. O estudo, organizado pela Associação Empresarial da Região de Santarém (NERSANT) mostrou que o concelho de Almeirim criou quatro novas empresas juntamente com o concelho de Tomar.

As localidades que criaram mais empresas em setembro foram os concelhos de Ourém e Santarém, onde criaram 12 sociedades cada uma e o concelho de Abrantes com mais 11 empresas que em agosto de 2020.

Pelo restante distrito de Santarém, surge Rio Maior em terceiro lugar com a criação de nove empresas, a seguir é Coruche e Salvaterra de Magos que criaram seis sociedades cada uma e os concelhos de Benavente e Golegã com um aumento de cinco empresas em cada região. Os concelhos com menor aumento do número de empresas foram Entroncamento, Ferreira do Zêzere e Mação, que criaram duas empresas cada uma e Alcanena, Alpiarça e Sardoal que apresentaram um aumento de uma empresa cada.

A NERSANT afirma que em setembro deste ano foram criadas 98 empresas, mais 15 que em 2019, que criou 83 empresas em setembro do ano passado.