Covid-19: Almeirim nunca teve tantos casos

No concelho de Almeirim há 15 casos confirmados, número que é um record histórico. A subida tem acompanhado a tendência nacional.



Ao todo, desde março até agora há 60 casos confirmados no concelho, com 44 pessoas recuperadas, umas morte e os 15 casos ativos no concelho.



Nas últimas 24 horas registaram-se mais 1949 casos confirmados em Portugal.