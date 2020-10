U. Almeirim SAD tropeça

A formação do U.Almeirim voltou a perder no campeonato de Portugal e desta vez no seu estádio diante da equipa do Caldas por 1-3 Os almeirinenses entraram praticamente a perder no jogo.

Minutos depois Gabi desperdiça uma grande penalidade e a hipótese de empatar. A equipa da região Oeste sempre mais forte voltou a ampliar o resultado também na transformação de uma grande penalidade.

Como não há duas sem três, Baia reduziu para os azuis também na marca de 11 metros. O xeque mate do Caldas foi dado nos instantes finais no melhor golo da tarde. Depois da derrota em Perô Pinheiro a equipa de Diogo Jesus soma duas derrotas seguidas no campeonato.