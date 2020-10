Não há soluções, há caminhos: 25 de outubro

O que é que nos pode livrar de cair na hipocrisia? O apreço pela verdade e o sentido do serviço! Ora quando se educam as crianças para o conveniente e socialmente correcto, em vez de as educar para a coragem da verdade, quando só se fala e ensinam os direitos e se calam os deveres, então estamos a criar condições para que se forme a hipocrisia. É só esperar que as situações a ajudem a manifestar-se.

Vasco P. Magalhães, sj

NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS

365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.