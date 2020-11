Não há soluções, há caminhos: 24 de novembro

Ninguém pode garantir nada do amanhã, por isso devemos estar preparados para tudo. Há que saber viver na abundância e na penúria, ser feliz com sol e com chuva, porque a felicidade não depende disso, mas da paz interior e do sentido que damos à nossa vida. Quem “só se lembra de santa Bárbara quando faz trovões”, não está preparado para o futuro. Vive a remendar!

Vasco P. Magalhães, sj

NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS

365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.