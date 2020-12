Covid-19: Almeirim melhora mas contínua no amarelo

Em 24 horas, o concelho de Almeirim registou um novo caso de Covid-19, passando dos 257 para os 258.



A avaliação de mais um período de 14 dias de incidência sobre a COVID-19 terimnou na quinta-feira e Almeirim contínua no mesmo nível.



Em Almeirim a incidência diminuiu de 355 para 306 positivos por cada 100 mil habitantes, mas ainda não saiu do nível amarelo.



“O objetivo é diminuir essa incidência para menos de 240, pelo menos para já, e assim sairmos dos concelhos com restrições. Isto só será possível se todos continuarmos empenhados neste combate. De acordo com estes dados continuamos com restrições para os concelhos de nível amarelo”, sublinhou o Presidente da Câmara de Almeirim.

Os dados a que o Jornal O Almeirinense apurou registaram a subida de mais um caso ativo, passando dos 39 para os 40.

Atualmente, o concelho de Almeirim conta com cinco óbitos, 213 pessoas recuperadas e 231 casos em vigilância ativa. Em Portugal, registaram-se mais 79 óbitos e 4935 novos casos de Covid-19.