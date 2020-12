Não há soluções, há caminhos: 6 de dezembro

Não há ninguém que não ande à procura de um tesouro, do seu tesouro. Isto é, da felicidade e da alegria de viver, do amor e da amizade que não enganam, da sabedoria para caminhar e da força para vencer as dificuldades. Quem encontra o seu tesouro, deve estimá-lo. Mas a melhor maneira de não o perder é pô-lo a render e partilhá-lo com outros.

Vasco P. Magalhães, sj

NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS

365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.