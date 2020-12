Não há soluções, há caminhos: 8 de dezembro

É o tradicional dia da Mãe. A missão da mãe é sublime. Talvez pudéssemos instituir mais do que um dia dedicado às mães! Maternidade não é só gerar, é também acalentar, alimentar, fazer crescer! Maternidade, paternidade: não são estatutos, existem na medida em que se exercitam, na medida em que se transmitem, que dão o que são. As pessoas zangam-se discutindo atribuições, autorias, títulos… mas isso é para as coisas. Como disse um grande pensador, as ideias e as ideologias não têm nem precisam de mãe, só as pessoas é que não são nem existem sem ela.

Vasco P. Magalhães, sj

NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS

365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.