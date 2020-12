Não há soluções, há caminhos: 10 de dezembro

Há um salmo que diz algo que nos deve fazer pensar nesta época do Advento: “Da terra vai germinar a fidelidade e do alto desce a justiça.” É que é do alto que vêm os valores que tornam o homem justo, mas sem a nossa correspondência de nada servem. Queremos acolher no Advento quem vem oferecer-nos a justiça e a paz. Ora Cristo já veio! Agora, trata-se de tomar consciência que Ele está connosco. Às vezes, por culpa da nossa cobardia ou omissão, tão afogado, tão sem vida…

Vasco P. Magalhães, sj

NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS

365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.