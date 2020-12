ANEPC avisa população para chuva e vento fortes

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) declarou um agravamento de condições meteorológicas que vão atingir Portugal. Segundo o comunicado da ANEPC, vai haver chuva persistente por vezes pode ser forte e ventos fortes que começou na tarde desta terça-feira, dia 15 de dezembro e que vai durar até à tarde desta quarta-feira, dia 16.

A ANEPC salienta que os efeitos expectáveis são os seguintes:

Piso rodoviário escorregadio;

Possibilidade de cheias rápidas em meio urbano, por acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos sistemas de drenagem;

Possibilidade de inundação por transbordo de linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis;

Inundações de estruturas urbanas subterrâneas com deficiências de drenagem;

Danos em estruturas montadas ou suspensas;

Possibilidade de queda de ramos ou árvores em virtude de vento moderado/forte, bem como de afetação de infraestruturas associadas às redes de comunicações e energia;

Fenómenos geomorfológicos causados por instabilização de vertentes associados à saturação dos solos, pela perda da sua consistência;

No concelho de Almeirim, as temperaturas para estes dias vão variar entre os 14 e os 17 graus de máxima e os cinco e os nove graus de mínima. A chuva e ventos fortes foram registados ontem no concelho, mas não houve registo de ocorrências significativas.

De acordo com o comunicado da ANEPC; a população do concelho de Almeirim deve garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento de águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas, deve ser adotada uma condução defensiva, onde a população deve reduzir a velocidade e ter muito cuidado com a possibilidade de se formarem lençóis de água e a existência de zonas com fraca visibilidade.

A população do concelho também deve evitar atravessar zonas inundadas para precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas, garantir uma adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente, andaimes, placards e outras estruturas suspensas e estar atento às informações da Proteção Civil e das Forças de Segurança.