Não há soluções, há caminhos: 19 de dezembro

Os cristãos chamam ao domingo antes do Natal o domingo da Alegria. Não há alegria sem paciência e sem generosidade ou misericórdia. Se não há fortaleza que é o interior da paciência, vai-se buscar a alegria aos sucedâneos e não se passa do divertimento ou do engano de uma satisfação passageira. Sem misericórdia, sem um coração próximo do outro, a alegria também é falsa porque não passa de contentamento próprio.

Vasco P. Magalhães, sj

NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS

365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.