Espumantes de Almeirim entre os vinhos do Tejo para a celebração do ano novo

Espumante, um vinho com grande apetência gastronómica e ideal para vários momentos de consumo, muito para além dos famosos brindes de aniversário, baptizados, casamentos, passagem de ano e outras efemérides. Mas, com o ano a terminar, não há dúvidas, o espumante não pode faltar! Com valores entre os 2,5 e os 40 euros, são catorze as propostas de espumantes com o cunho do Vinhos do Tejo.

De nove produtores distintos – Adega de Almeirim, Adega do Cartaxo, Casal Branco, Companhia das Lezírias, Fiuza & Bright, João Barbosa, Quinta da Lagoalva, Quinta da Lapa e Quinta da Ribeirinha –, a oferta é variada, incluindo espumantes naturais, todos eles brancos (embora, alguns deles, feitos de uvas tintas, sendo internacionalmente chamadas de Blanc de Noirs), e gaseificados. Nesta categoria, o gás é adicionado, por oposição aos espumantes produzidos pelo método clássico ou champanhês, em que o gás é produzido de forma natural, devido a uma segunda fermentação que ocorre em garrafa, depois da adição de ‘licor de tiragem’.

A Adega de Almeirim propõe o ‘Portas do Tejo branco 2016’ (€10,00), um espumante feito de Chardonnay e Arinto. Da Adega do Cartaxo, chegam-nos três espumantes gaseificados sob a conhecida marca ‘Plexus’: um branco de 2019 (€2,50), de Fernão Pires, Tália e Boal de Alicante; um rosé de 2018 (€2,50), de Castelão e Tinta Roriz; e um tinto de 2018 (€2,60), de Alicante Bouschet. O Casal Branco foi pioneiro na produção de espumantes na região, com o seu ‘Monge Bruto branco’ (€15,50), um 100% Castelão, agora na colheita de 2015. Também monocasta, mas de Arinto, a Companhia das Lezírias sugere o seu espumante ‘Companhia das Lezírias 1836 Bruto branco 2016’ (€9,90). A condizer com o nome – ‘Fiuza 3 Castas Nature branco’ (€3,00) –, a Fiuza & Bright produz o seu espumante com uma trilogia de castas: Arinto, Fernão Pires e Chardonnay. Já o produtor de Rio Maior, João Barbosa, opta por um Brut Nature feito de Pinot Noir, o ‘Ninfa Blanc de Noirs Reserva branco 2016’ (€24,95). A dupla de enólogos Diogo Campilho e Pedro Pinhão elegeram duas das suas castas de eleição, a Arinto e Alfrocheiro, para espumantizar o ‘Lagoalva branco’ (€10,00). A Quinta da Lapa tem vindo a apostar nesta categoria de vinho, diversificando a oferta em quatros opções sob duas marcas: o ‘Nana Brut rosé 2016’ (€8,60), o ‘Nana Blanc de Blancs Cuvée Brut branco 2016’ (€11,20), o ‘Quinta da Lapa Blanc de Blancs Grande Cuvée Brut Nature branco 2016 (€12,90) e, mais recentemente, o ‘Quinta da Lapa Blanc de Blancs Grande Reserva Brut Nature branco 2012’ (€39,95), uma edição comemorativa dos 80 anos de José Guilherme da Costa, proprietário desta quinta. De Santarém, pelas mãos da Quinta da Ribeirinha, a escolha vai para a Fernão Pires, a dar vida ao ‘Vale de Lobos Espumante branco 2016 (€7,00).

