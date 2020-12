Futebol: Clubes do concelho param

A Direção da Associação de Futebol de Santarém decidiu adiar os jogos agendados entre 1 e 4 janeiro.

Considerando a renovação do Estado de Emergência já previsto no Decreto n.º 11/2020, de 6 de dezembro, e as Orientações do Conselho de Ministros, derivadas da Resolução da Assembleia da República nº 90-A/2020 de 17 de Dezembro e do Decreto da Presidência do Conselho de Ministros nº 11-A/2020 de 21 de Dezembro, referentes ao período do Ano Novo e sobre as quais recebemos orientações contraditórias, criando dúvidas na viabilidade da realização dos jogos agendados para as datas acima indicadas, a Direção da AF Santarém, após recolher os esclarecimentos e pareceres que considerou oportunos, reavaliou e ponderou todo o processo e deliberou adiar a data dos jogos agendados que serão realizados de acordo com a nova calendarização geral que se anexa a este comunicado.