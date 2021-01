U.Almeirim SAD dá apoio a jogador do Alverca

O U.Almeirim SAD deu a sua solidariedade a Alex Apolinário, jogador do Alverca, que sofreu um ataque perto do intervalo do jogo e onde o jogo acabou por ser interrompido.

Num comunicado da página oficial do clube, o U.Almeirim salienta que “Neste momento somos um só Clube. O atleta do FC Alverca Alex Apolinário sofreu uma parada cardíaca durante a partida desta manhã. Estamos a aguardar mais informações e todos nossos pensamentos estão nas melhoras do atleta, com seus familiares e os amigos do @fcalverca”