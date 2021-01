Alverca agradece apoio do U. Almeirim SAD

O jogador do FC Alverca Futebol SAD Alex Apolinário encontra-se no Hospital de Vila Franca de Xira a recuperar de uma paragem cardio respiratória que teve ao minuto 27 no jogo frente ao U.Almeirim SAD.

Segundo o comunicado do FC Alverca Futebol SAD, o jogador “foi imediatamente atendido pelos profissionais de saúde do FC Alverca Clube SAD, devidamente treinados, com desfibrilador “. O clube agradeceu o apoio dos jogadores e staff do UFC Almeirim “neste momento tão delicado pelo qual passamos e que estamos a viver no dia de hoje.

O FC Alverca também agradeceu aos bombeiros e à ambulância que socorreram Alex Apolinário e que “desejamos e oramos pela total reabilitação de Alex Apolinário”.