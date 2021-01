EPVT disponibiliza formação gratuita para empregados e desempregados

A Escola Profissional do Vale do Tejo (EPVT) está a terminar um projeto de Formações Modulares gratuitas, que iniciou em setembro de 2018 e que encerra em fevereiro de 2021.

Neste projeto, com a duração de cerca de dois anos e meio, a EPVT já realizou 29 Unidade de Formação de Curta Duração (UFCD), em áreas tão diversas como Fotografia, Folha de Cálculo, Inglês, Liderança e Motivação de Equipas, Cozinha e Pastelaria, Análise Sensorial de Vinhos, Contabilidade, Primeiros Socorros, Animação Sociocultural, Bebidas Compostas, entre outras. Estão ainda a decorrer as formações de Marketing – Mix no Produto e no Serviço e de Comunicação Interpessoal – Comunicação Assertiva.

Estando o projeto a terminar, a escola faz um balanço bastante positivo e considera que “foi um sucesso, com bastante procura e com os formandos a ficarem satisfeitos quer com a variedade, quer com a qualidade da formação oferecida”. Segundo a EPVT, “estas UFCD foram também uma ferramenta de apoio às empresas e organizações da região, tendo um impacto muito positivo nas pessoas, nas organizações e na comunidade”. Desde o início do projeto, participaram nas formações mais de 650 formandos, tendo-se certificado cerca de 90% dos mesmos.

Sempre com o objetivo de levar a todos a melhor formação, e após o sucesso do projeto que agora termina, a EPVT inicia já durante um mês de janeiro de 2021 um novo projeto de Formações Modulares gratuitas, que terá a duração de 2 anos. Haverá várias UFCD, nas áreas de Ciências Informáticas, Comércio, Contabilidade e Fiscalidade, Enquadramento na Organização/Empresa, Hotelaria e Restauração, Indústrias Alimentares, Marketing e Publicidade, Proteção do Ambiente, Secretariado de Trabalho Administrativo, Serviço de Apoio a Crianças e Jovens e Trabalho Social e Orientação.

Este projeto visa potenciar a empregabilidade da população ativa e também dos desempregados (em situação de desemprego há menos de um ano), sendo que as formações são gratuitas, certificadas, de 25 ou de 50 horas e os formandos podem ainda receber subsídio de alimentação.

A EPVT acredita que este projeto é também uma mais-valia para as empresas da região, que poderão proporcionar aos seus colaboradores novos saberes ou colmatar lacunas de formação.

As inscrições para as UFCD, que iniciarão em março, já estão abertas e deverão ser realizadas através do site oficial da escola, www.epvt.pt, onde também se encontra informação acerca das Formações Modulares Certificadas proporcionadas pela EPVT. Todas as dúvidas podem ser esclarecidas através do telefone 243328441 ou por e-mail: geral@epvt.pt.