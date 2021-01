Atenção almeirinenses: Novas medidas restritas para o fim-de-semana

O Governo anunciou que Portugal vai voltar a um novo Estado de Emergência e decretou novas medidas para combater a pandemia causada pela Covid-19. O Estado de Emergência começou às 00h00 desta sexta-feira, dia 8 de janeiro, e termina às 23h59 do dia 15 de janeiro.

A circulação na via pública está proibida este fim-de-semana em todo o país e dos 278 municípios, 253 têm recolher obrigatório entre as 13h00 de sábado e as 05h00 de domingo. A medida é apenas para os concelhos que sejam de risco elevado, ou seja, com mais de 240 casos de coronavírus por 100 mil habitantes.

A circulação entre concelhos em todo o país é proibida entre as 23h00 desta sexta-feira, 8 de janeiro, e as 05h00 de segunda-feira, dia 11 de janeiro. No entanto, segundo o comunicado do Conselho de Ministros, a população pode circular entre concelhos “salvo por motivos de saúde, de urgência imperiosa ou outros especificamente previstos”.

Esta semana, Portugal registou os maiores valores de casos de Covid-19 desde o início da pandemia no país, registando ontem, dia 7 de janeiro, 9927 novos casos e 95 óbitos.