Covid-19: Câmara Municipal de Almeirim lança campanha para ajudar a população

A Câmara Municipal de Almeirim lançou “Se não tem suporte, não saia de casa”, uma campanha destinada a incentivar a população para não sair de casa para incentivar a população durante o período de confinamento que ocorre no momento.

A iniciativa tem como missão a distribuição de bens essenciais como produtos alimentares e medicamentos à população mais vulnerável. Os idosos, doentes crónicos, doentes oncológicos, portadores de deficiência ou incapacidade, às pessoas que estejam a cumprir isolamento e também à população que não tenha um suporte familiar, podem contactar os Serviços de Ação Social da Câmara Municipal de Almeirim para se inscreverem e fazer a lista dos produtos que necessitarem.

Segundo uma nota publicada na rede social facebook, “para aumentar o patamar de proteção e evitar o contágio, da população em geral e da mais vulnerável em particular, face à propagação do Covid-19, a Câmara Municipal de Almeirim, no âmbito da Rede Social e com o objetivo de minimizar o impacto negativo desta situação de emergência articulou algumas medidas para este período de confinamento profilático”.

A iniciativa conta com o município, as juntas de freguesia do concelho, a Proteção Civil e o Corpo Nacional de Escutas.