Presidenciais: Ventura com quase 20% em Fazendas de Almeirim

Na segunda maior freguesia do concelho de Almeirim, André Ventura conseguiu a maior votação no concelho com 19,28% dos votos, mas em primeiro ficou Marcelo Rebelo de Sousa com 62,44%.



Ana Gomes ficou em terceiro com 7,45%. João Ferreira ficou-se pelos 3,07%, Vitorino Silva 2,87%, Marisa Matias com 2,82 e Tiago Mayan Gonçalves foi que obteve menos votos 2,06%.



Dos 5855 inscritos, exerceram o voto 2024 eleitores na freguesia de Fazendas de Almeirim.