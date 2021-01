Covid-19: Márcio Sampaio admite luta

Márcio Sampaio, natural de Almeirim e preparador físico da equipa do Benfica, utilizou as redes sociais para expressar a sua luta contra o vírus da Covid-19. O adjunto de Jorge Jesus esteve afastado do Benfica pelo período de um mês.

Recuperado do Coronavírus e terminado o confinamento, Márcio Sampaio admitiu as dificuldades que a Covid-19 trouxe para o seu corpo: “Ida para o hospital, oxigénio, baterias de exames exaustivos e diagnosticado ainda com Covid-19 no corpo. Um derrame no pericárdio e infeção pulmonar! Dias em recuperação com cansaço extremo, tonturas, mal estar… mais 10 dias e uma pneumonia”.

Márcio Sampaio admitiu nas redes sociais que tem uma perspetiva diferente do que as pessoas estão a lutar e deixa uma mensagem às pessoas: “Cabe a cada um de nós ter consciência. Venci o bicho, mas foi um combate duro que deixou marcas em vários rounds.”

Na III Gala do Jornal O Almeirinense, realizada em setembro de 2020, Márcio Sampaio, de 41 anos, ganhou o prémio na categoria de Desporto.