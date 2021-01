Covid-19: Concelho regista 54 novos casos

Em 24 horas, o concelho de Almeirim registou 54 novos casos de Covid-19, passando de 955 para 1009.

Os dados a que o jornal O Almeirinense apurou registaram mais 17 pessoas recuperadas do Coronavírus, totalizando 718 casos. Também foram apontados mais 37 casos ativos, passando de 238 para 275.

Atualmente, o concelho de Almeirim conta com 16 óbitos e 46 casos em vigilância ativa. Em Portugal, foram registadas mais 293 vítimas mortais e 12.345 novos casos de Covid-19.

No dia de ontem, 29 de janeiro, não foram registadas mudanças nos números diários da Covid-19 no concelho de Almeirim, onde a situação pode ter sido justificada com um problema informático no ACES Lezíria.

Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, escreveu nas redes sociais que naquele dia ainda não tinha recebido os dados da Saúde Pública e que foi um acontecimento que aconteceu em toda a Lezíria do Tejo.

No entanto, a situação real pode não ser essa, dado que em média há 30 novos casos em Almeirim.