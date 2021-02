Aulas online a partir de 8 de fevereiro

Os alunos do Agrupamento de Escolas de Almeirim vão voltar às aulas por via online como aconteceu no primeiro confinamento em março de 2020.

As aulas não presenciais vão começar a 8 de fevereiro e os alunos terão de aceder à plataforma Teams. Os encarregados de educação dos alunos vão ter reuniões de hora marcada de acordo com a escolaridade dos alunos.

Os encarregados de educação dos alunos do 1ºciclo vão ter reunião dia 5 de fevereiro às 17h30, os do 2ºciclo no dia 8 de fevereiro às 18h e os do 3ºciclo e ensino secundário nos dias 8 e 9 de fevereiro.