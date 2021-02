Seis cursos gratuitos avançam na próxima semana em formato totalmente online

A NERSANT – Associação empresarial da Região de Santarém tem inscrições para abertas para diversas ações de formação online gratuitas, quer para empregados, quer para desempregados. Na próxima semana avançam seis cursos em formato totalmente digital.

E-commerce – Estratégia de empresa, um curso de 150 horas composto por diversos módulos de formação, é a primeira das seis ações com arranque previsto na próxima semana. Com previsão de arranque para o dia 9 de fevereiro, em horário pós-laboral, o curso vai abordar temáticas como “E-mercado”, “E-consumidores”, “E-marketing – tecnologias de informação e comunicação”, “Marketing digital” e “Meios de comunicação digital”, direcionando-se exclusivamente para empresas associadas da NERSANT localizadas no distrito de Santarém. Com igual público, vai iniciar também o curso de 25 horas, Processador de texto -funcionalidades avançadas. O ação de formação tem como previsão de início o dia 15 de fevereiro, realizando-se, de igual modo, em horário pós-laboral.

Estas duas ações, posicionadas nas áreas digitais e das tecnologias de informação e comunicação, vão ser realizadas ao abrigo do novo programa de formação da NERSANT para o reforço das competências dos empregados das suas empresas associadas, Emprego+Digital. Este projeto é fruto de uma parceria entre o Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP), a Estrutura de Missão Portugal Digital (EMPD) e a CIP – Confederação Empresarial de Portugal, implementado pelas associações empresariais regionais e financiado pelo IEFP e Fundo Social Europeu.

No âmbito das Formações Modulares Certificadas, direcionadas a empregados e desempregados há menos de 1 ano, a NERSANT prevê iniciar na próxima semana as ações em Nutrição e Dietética, no dia 8 de fevereiro, Sistema HACCP, dia 10, e Comunicação interpessoal – comunicação assertiva e Função pessoal – legislação laboral, ambas no dia 11. Todas as ações decorrem em regime de formação à distância – online – e realizam-se em horário pós-laboral. Este projeto de formação, que dispõe ainda de muitas outras ações em calendário, é financiado pelo Fundo Social Europeu e Estado Português.

Neste momento, a NERSANT ainda tem inscrições abertas para completar as últimas vagas disponíveis nestas ações de formação. Para tal, basta que os interessados se inscrevam online, no portal da NERSANT, nas áreas referentes a cada um dos projetos de formação em: https://www.nersant.pt/academia/formacao-financiada/.

Para mais informações ou outros esclarecimentos, está disponível o Departamento de Formação e Qualificação da NERSANT através dos contactos dfq@nersant.pt ou 249 839 505.