Almeirim Futsal Clube lança campanha de angariação de alimentos

Com a situação atual que se está a passar em Portugal, o

Almeirim Futsal Clube decidiu fazer uma campanha de

angariação de alimentos.



Após terem recebido vários pedidos de famílias cujas

situações estão extremamente frágeis, o clube decidiu criar

no seu Facebook um evento online público com o intuito de

ajudar essas famílias a angariar bens alimentares.



O clube também explica como os interessados podem

contribuir para a campanha, com a entrega de

alimentos na sede do clube todos os sábados das 10h30 às

12h30 ou então por MBway indicando “campanha

alimentar” onde todos fundos angariados serão usados para

comprar alimentos para entrega.



Gonçalo Tabero