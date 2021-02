Madalena Gil, de apenas 14 anos, apurou-se para a próxima etapa do programa “The voice Kids”.



A cantora do concelho apresentou-se no famoso

progama da rtp The voice Kids e durante a prova cega

Madalena cantou a música “Ser Fadista” e passa a próxima

fase na equipa da Marisa.



Madalena Gil é boa aluna e recentemente aprendeu a tocar ukele. Foi

finalista duas vezes do Grande Prémio Nacional do Fado

da RTP.

Reveja aqui a participação da almeirinense.





Diogo Cardoso