Vamos ajudar a Pravi

O projeto “quando do Velho se faz novo, ganhamos todos, ganha o planeta” decorre desde o primeiro trimestre de 2020, e a Pravi foi a nível nacional uma das 23 instituições selecionadas.



A partir de 22 de Fev até 15 de Setembro, todas as garrafas doadas na máquina do MODELO CONTINENTE DE ALMEIRIM, tudo reverterá a favor da Pravi – Núcleo de Alpiarça e Almeirim.

Depois do sucesso dos primeiros 11 meses, deste projecto foram já entregues 12 milhões de embalagens de bebidas de Plástico nas máquinas de recolha automática , totalizando 350 toneladas PET para reciclar. A vertente social ganha novo protagonismo atribuindo os donativos às 23 instituições de âmbito social selecionadas a nível Nacional.



Agora é a vez de reforçar o apoio à Pravi-Projecto de Apoio a Vítimas Indefesas, sepositando as garrafas na máquina do Modelo Continente, emAlmeirim.