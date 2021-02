Mais de 50 instituições confirmadas na Feira Social Digital

Entre os dias 1 e 31 de março, a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém vai realizar a primeira feira digital do ano, desta vez dedicada ao terceiro setor. A Feira Social Digital conta com a parceria da UDIPSSS – União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Santarém e do Montepio Geral e tem já inscritas mais de 50 instituições. As inscrições continuam abertas.

Como nova forma de promoção dos negócios, empresas e entidades da região, a NERSANT tem vindo a realizar desde o início da pandemia, feiras digitais que mostram o potencial da região de Santarém.

O primeiro certame do ano vai acontecer durante todo o mês de março e dedica-se, desta vez, ao terceiro setor. A Feira Social Digital acontece entre 1 e 31 de março, contando já com mais de 50 instituições da região inscritas.

No certame, que se vai realizar na plataforma das feiras digitais da NERSANT, em https://feiras.nersant.pt/, podem participar não só entidades da economia social e misericórdias, mas também todas as empresas que tenham produtos ou prestem serviços associados a este setor de atividade. O objetivo da feira digital é congregar, no mesmo espaço virtual, a oferta ao nível das valências de cada uma das instituições participantes, mas também promover a realização de negócios na região.

À semelhança dos anteriores certames digitais, a Feira Social Digital será promovida junto de uma base empresarial e institucional alargada, bem como junto do setor social da região. A participação das IPSS´s, Misericórdias e empresas associadas é gratuita, devendo os interessados submeter a sua intenção de participação no certame através da área da feira no portal das feiras digitais, em https://feiras.nersant.pt/feira/1-feira-social-digital. As empresas não associadas poderão expor no certame virtual, em condições a acordar.

Para mais informações ou inscrições nos certames previstos para 2021, os interessados podem contactar o Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos da NERSANT através dos contactos feiras@nersant.pt ou 249 839 507.

De referir que a Feira Social Digital conta com a parceria da UDIPSSS – União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Santarém e do Montepio Geral.