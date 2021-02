Presidente da Câmara Municipal apela à população para atualizar dados e não recusar vacinas

O Centro de Saúde começou esta quarta-feira, dia 17 de fevereiro, a vacinação à população do concelho de Almeirim doente com 50 ou mais anos com patologias associadas e às pessoas com mais de 80 anos. Durante essa semana, serão administradas 250 vacinas.

Pedro Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, fez um apelo à população que recusa ser vacinada contra a Covid-19 e afirmou que as vacinas são seguras e que “não existe motivos para que naturalmente as pessoas não tomem a vacina. Não recusem a vacina, porque a vacina protege vidas”.

Pedro Ribeiro salientou que as vacinas foram desenvolvidas em pouco tempo, mas “foram todas elas submetidas a aprovação pelo Regulador Europeu, Regulador Americano e pelo Regulador do Reino Unido”.

O Presidente da Câmara explicou que o Centro de Saúde tem uma dificuldade em contactar as pessoas porque existem dados que estão incorretos ou em falta e pede à população que esses dados sejam atualizados via email, telefone ou mesmo no Centro de Saúde e que peçam ajuda a amigos e familiares caso não saibam atualizar os dados por online. Também salientou que a Câmara Municipal também está a encontrar uma solução para conseguir chegar a toda a população do concelho e ajudar a fazer a atualização dos dados.

No dia 17 de fevereiro, José Tomás foi o primeiro idoso da população a ser vacinado contra a Covid-19. O idoso levou a vacina da Moderna e em menos de um mês vai levar a segunda dose da vacina.

A população pode saber quando vai ser vacinado através do “Simulador Fase de Vacinação”.