Missas em tempo de Páscoa celebrada mas em casa

A calendarização das missas para a Páscoa será feita por via online. A celebração da Eucaristia começou esta quarta-feira, dia 17 de fevereiro, com a Missa da quarta-feira de Cinzas e esta sexta-feira, dia 19 de fevereiro, haverá outra missa às 19 horas da tarde.

No tempo de Quaresma, a partir da quarta-feira, dia 24 de fevereiro, vai haver Via Sacra às 21 horas da noite através da plataforma online Zoom todas as quartas-feiras. E em todas as sextas-feiras, a começar já no dia 19 de fevereiro, haverá uma Escuta da Meditação da Palavra também na plataforma Zoom.