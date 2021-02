Duatlo Virtual AT Home 2021

A ideia do Virtual Duatlo AT Home surgiu em 2020 no primeiro confinamento e este ano devido à mesma situação imposta pela pandemia, a organização colocou a II edição em marcha. A prova realizou se no passado fim de semana de 13 e 14 de fevereiro a II edição do Virtual Duatlo AT Home 2021, evento de cariz não competitivo, e monitorizada em Almeirim.



O evento contou com a participação de 64 atletas, que com garra e determinação, provaram que nada impede a prática saudável do desporto!

A prova contemplou as distâncias de 5km de corrida, 30km de ciclismo e 2.5km de corrida. O local e a hora ficavam à escolha de cada atleta tendo depois apenas de disponibilizar a fotografia do tempo e distância percorrida.

Na perspectiva que esta prova tenha servido como incentivo à prática do desporto, a organização agradece uma vez mais a todos os atletas participantes.

“Nesta altura atípica que vivemos é impossível não sentir falta do calor humano e do nervosismo miudinho que se vive nos dias de prova. Sentimos falta disso, muitos pela competição e outros pelo espírito de convívio”, começa por referir José Ferreira, um dos organizadores e fundador do evento.



“Um reconhecimento a quem colaborou com este evento, pois sem eles seria mais difícil, Anna Leonor, Gonçalo Martins e Fernando Veríssimo.

Aos nossos patrocinadores, o nosso muito obrigado, Ribabike Almeirim, Runextrem, Gravicorte Gravação Laser, Scalabis Publicidade e ao Município de Almeirim. Só através destas sinergias se consegue chegar mais além”, conclui José Ferreira.