E-Redes investe milhões de euros em Almeirim

A E-Redes, empresa do Grupo EDP, investiu em cerca de 2.2 milhões de euros para a conversão de 15 para 30 Kv da Média Tensão por toda a cidade de Almeirim. As obras foram iniciadas em maio do ano passado, no entanto, faltam ainda arranjar passeios e estradas.

Segundo o comunicado da E-Redes, a obra foi a instalação de cerca de oito quilómetros “de traçado de rede de Média Tensão subterrânea e a intervenção em 19 postos de transformação.” A mesma obra reforçou a qualidade e fiabilidade do serviço técnico apresentado no concelho.

Os trabalhos foram realizados numa colaboração da E-Redes com a Câmara Municipal de Almeirim.