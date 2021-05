Sportinguistas organizam festa

O Grupo dos Sportinguistas de Almeirim na sua página do Facebook começou a “desenhar” a tão esperada festa do título de Campeão Nacional para o dia em que os verdes e brancos conseguirem carimbar o primeiro lugar. A concentração está marcada para a zona da Biblioteca Municipal para depois formar a caravana que vai percorrer o concelho.



O momento vai ser transmitido pela Almeirinense TV em direto na página oficial do Facebook.

Estão programadas algumas coreografias com os habituais fumos e tochas, assim como um drone no acompanhamento da caravana.



Tudo depende agora do dia que os leões consigam matematicamente garantir 18 anos depois o campeonato 2020/2021.