Árvore cai e mata três cegonhas

Uma árvore caiu, em Almeirim, e três cegonhas não resistiram aos ferimentos provocados pelo acidente.



Pelo que O ALMEIRINENSE apurou, a árvore caiu junto ao mercado no centro da cidade.



No local já estiveram as autoridades.



A cegonha-branca (Ciconia ciconia) está cada vez mais presente na paisagem em Portugal, seja na época de reprodução – em que estamos – ou mesmo durante os meses de Inverno, uma vez que muitas já não migram para África.



Feitas as contas, os dados do último censo anual da espécie, realizado em 2014, apontaram para cerca de 12.000 ninhos ocupados – um aumento substancial face aos 1.533 ninhos que estavam ocupados 30 anos antes, no censo de 1984.



Esse aumento tem sido acompanhado por uma população residente cada vez maior, ou seja, cegonhas que já não migram anualmente para África.



Estas passaram de 1.187 aves registadas no censo de Inverno realizado em 1995, em que se contaram cegonhas que não tinham migrado, para um total de 19.295 que o não fizeram em 2020, segundo os dados do censo de Inverno feito em Outubro passado. Também a área de distribuição ocupada pela espécie tem vindo a crescer.