Círculo Cultural Scalabitano apresenta Temporada da Primavera

O Círculo Cultural Scalabitano volta a apresentar a Temporada da Primavera que começa no dia 15 de maio e termina no dia 20 de junho. A temporada conta com propostas destinadas a todas as idades e públicos.

No dia 15 de maio, o grupo de caminheiros do Círculo organiza um passeio pedestre, com partida às 08H45, do pátio da associação (traseiras do Teatro Taborda e Igreja da Graça) para um percurso de cerca de 7 km a terminar no local de partida. Segundo o comunicado do Círculo Cultural, é “muito importante levar água para beber, chapéu e calçado apropriado para caminhar em terreno com pedras, calçada e asfalto, bem como as indispensáveis máscaras de proteção”.

No dia 16 de maio às 16H00, no teatro Taborda, o Veto teatro Oficina vai receber um espetáculo dos palhaços Branquinho, Pantufa e Cabeça de Nabo. ” É uma oportunidade de ver e rever este famoso grupo de palhaços que tem feito as delicias dos mais pequenos. Este é um espetáculo que atravessa gerações, deslumbrando todos os e as que a ele têm a sorte de alguma vez assistir.”, salienta o Círculo Cultural Scalabitano no comunicado.

A direção artística é de António Júlio Santos que também representa (Pantufa), acompanhado por Francisco Selqueira (Cabeça de Nabo), Mário Marcos (Branquinho). A Luminotecnia e a sonoplastia são de José Carlos Jordão e Francisco Cercas.

O espetáculo vai ter duração aproximadamente de uma hora e a sala está preparada no cumprimento das regras de proteção emanadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS).