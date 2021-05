Almeirinenses vão participar em concurso de gestão e empreendorismo mundial

Os almeirinenses André Oliveira e João Freire venceram esta quinta-feira, dia 11 de maio, a fase de treino da Global Management Challenge (GMC) e vão participar na competição do mundo de gestão e empreendedorismo, considerada a maior do mundo na área. Os jovens, recém formados em Engenharia Eletrónica e de Computadores na School of Science and Technology (FCT NOVA), trabalham atualmente na E-REDES antiga EDP Distribuição.

Sobre a fase de treinos, que terminou no dia 11 de maio, João Freire confessou que “eu e o André ficámos muito contentes, pois existem grupos que têm mais anos de experiência.” O jovem almeirinense confidenciou que ele e o colega André foram “convidados pela E-REDES EDP, que quiseram saber se nós nos queríamos inscrever e acabámos por aceitar.

A primeira fase do concurso da GMC começa no dia 18 de maio e vai ter um mês de duração. João Freire admite que espera que seja possível passar do primeiro grupo e chegar à segunda fase do concurso antes da grande final.