O bem-estar animal tem sido uma preocupação dos Verdes a vários níveis, com inúmeros contributos na

Assembleia da República, como por exemplo, nos Orçamentos de Estado dos últimos anos. Foi possível reforçar

verbas para apoiar as autarquias na proteção dos animais abandonados nos seus territórios. Estes apoios podem ser direcionados para os Centros de Recolha Oficiais de Animais, com a construção de novos Centros ou melhorias dos existentes, bem como verbas destinadas para a esterilização de animais de companhia.

Em Almeirim, por proposta da CDU na Câmara Municipal, foi aprovada por unanimidade a construção de um canil/gatil em 2017, que não existia no concelho. Infelizmente, tarda em entrar em funcionamento, primeiro foi a demora na construção e, entretanto, faltam trabalhadores para cumprirem com as funções específicas de prestação de cuidados aos animais e cujo concurso abriu tardiamente na nossa opinião.

A Câmara tem ajudado, e bem, várias associações que atuam no concelho, algumas já com muitos anos de existência, outras mais recentes, e é importante trabalhar em parceria. Mas a autarquia deve assumir o seu papel principal e cumprir com as suas obrigações no que diz respeito ao acolhimento, cuidado e tratamento dos animais abandonados.

Cabe também à Câmara ser impulsionadora e realizar campanhas de sensibilização para fomentar a adoção consciente destes animais, junto da população residente, evitando-se mais abandonos.

Sónia Colaço

CDU Almeirim

Artigo de opinião da edição impressa de 1 de maio de 2021