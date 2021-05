Quinta do Casal Branco brilha no Concurso Vinhos de Portugal

A Quinta do Casal Branco viu o seu Falcoaria Vinhas Velhas 2018 ser distinguido com os prémios Melhor do Ano na categoria Varietal branco e Medalha Grande Ouro, na edição de 2021 do Concurso Vinhos de Portugal, uma iniciativa ViniPortugal, que teve lugar de 17 a 21 de Maio.

Mais de 1400 dos melhores vinhos portugueses foram postos à prova junto de reputados especialistas nacionais e internacionais. O evento decorreu, numa primeira fase, no CNEMA, em Santarém e, numa segunda fase, em Setúbal.

Para além desta distinção, a Quinta do Casal Branco arrecadou também duas Medalhas de Ouro para os seus vinhos brancos Falcoaria Colheita Tardia 2014 e Quinta do Casal Branco Alvarinho 2019.