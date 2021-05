No concelho de Almeirim, as pessoas com mais de 50 anos e com dados atualizados estão quase todos vacinados.



Até ao momento, foram administradas 12782 vacinas (8444 com a primeira dose e 4323 de segunda dose e apenas 15 de dose única).



A vacinação decorre na Zona Industrial de Almeirim, nas instalações do Campus da Proteção Civil.