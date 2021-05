Dia Aberto vacinou quase 200 pessoas

O concelho de Almeirim vacinou 183 pessoas com mais de 50 anos numa campanha de vacinação aberta a 250 pessoas. Pedro Ribeiro defende nova iniciativa para os mais jovens, “porque estão mais afastados dos serviços e têm os dados desatualizados”.



Segundo a Câmara Municipal de Almeirim, esta campanha visava o processo de vacinação contra a Covid-19 como também a atualização de dados que têm estado em falta devido a dificuldades da Saúde contactar doentes. A população com 50 ou mais anos deve continuar a fazer a sua inscrição em https://www.cm-almeirim.pt/…/VacinacaoCovidFormulario.pdf e enviar para os emails indicados no mesmo, consoante a condição de Utente.



A campanha de vacinação foi organizada pelo Serviço Nacional de Saúde, Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) e autarquia.