Almeirim: Concelho com alta densidade, mas horários alargam

Há 165 concelhos onde é preciso ter mais de 240 novos casos por 100 mil habitantes em duas semanas seguidas para serem aplicadas restrições. Distinção entre territórios com mais população e menos população serve para não penalizar os concelhos mais pequenos, justificou o Governo. Almeirim, com sensivelmente 22/23 mil pessoas está nos concelhos de alta densidade, pelo que mantêm-se os critérios para seguir o plano de desconfinamento.



Ainda assim, o Governo aprovou em Conselho de Ministros alterações aos horários de funcionamento do comércio e dos restaurantes. Se, até aqui, o comércio em geral tinha de encerrar portas até às 21h00 nos dias de semana e 19h00 nos fins de semana, a partir de 14 de junho, as lojas podem funcionar nos horários para os quais “estavam licenciados” antes das restrições, revelou o primeiro-ministro após o Conselho de Ministros.



Já os restaurantes, que tinham de encerrar até às 22h30 (ou 19h00 nos fins de semana, caso estejam inseridos em centros comerciais), podem agora receber clientes até à meia-noite e encerrar à 1h00.

Assim, a partir de 14 de junho, a “restauração em geral, mantendo as regras da lotação em vigor”, vai ver “o seu horário alargado até à meia noite para a admissão de clientes e até à uma hora para o encerramento das atividades” disse António Costa, após o Conselho de Ministros. Nesse sentido vai manter-se a limitação de seis pessoas por mesa no interior e 10 pessoas por mesa nas esplanadas.

Além disso, a partir dessa data “o comércio também deixa de ter restrições específicas devido à pandemia e passa a poder funcionar para o horário para o qual está licenciado”.

Também os espaços culturais vão seguir os horários da restauração, ou seja, “continuam até à meia noite”, com as salas de espetáculos a poderem funcionar com 50% da lotação, assinalou o primeiro-ministro.