Minoc Branco 2020 Doc Premium chegou a Almeirim

Rita Conim Pinto, proprietária dos vinhos Minoc, lançou o vinho Minoc Branco 2020, o primeiro vinho da marca a receber a categoria Doc Premium. A Marisqueira Paulo’s, na cidade de Almeirim, foi o restaurante da cidade que recebeu esta quinta-feira, dia 3 de junho, o lançamento do vinho.

A proprietária, natural do Alentejo, admitiu ter ficado feliz com a marca ter ganho o seu primeiro Doc Premium e que ter conseguido atingir essa etapa foi um feito gratificante. Referiu igualmente que as pessoas estão a tecer comentários e críticas positivas ao Minoc Branco 2020 e que todos têm a mesma opinião: “Sabe a verão”, admitiu Rita Pinto numa gargalhada.

Com uma cor chamativa á época do verão, fruta de polpa branca e boa acidez, o vinho Minoc Branco tem uma diferença comparativamente aos outros vinhos produzidos pela marca, e Rita Conim Pinto referiu essa diferença: “A surpresa deste ano, comparativamente com as outras campanhas que lancei até agora, é a Casta Moscatel, com a qual nunca tinha trabalhado, e este lote tem uma percentagem de 10% de Moscatel, o que confere algumas características distintas a nível de nota mais sofisticadas, por assim dizer.

A marisqueira Paulo’s foi um dos sete locais escolhidos para receber o lançamento do Minoc Branco 2020 na campanha “7 dias, 7 restaurantes, 7 harmonizações.” As dificuldades que a Covid-19 trouxe para a economia foi um dos motivos pelas quais Rita Conim Pinto decidiu apostar no lançamento do vinho juntamente com a restauração para ajudar ambas as partes: “Portanto, pensei que esta seria uma iniciativa muito interessante numa forma de arrancar muito diferenciadora, de modo a que pudesse criar energias com os restaurantes, porque todos dependemo-nos uns dos outros.”

Apesar de tudo, Rita Conim Pinto afirma que umas das suas expetativas é encontrar parceiros de negócio que “me ajudem a divulgar e a chegar a mais diferentes pontos que, neste momento, o Minoc consegue chegar”.

O lançamento do Minoc Branco 2020 vai decorrer até ao dia 6 de junho. Esta sexta-feira, dia 4 de junho, o lançamento vai decorrer no restaurante Cisco e nos dias 5 e 6 de junho os restaurantes Tascá e Bica serão os locais escolhidos para o lançamento, respetivamente.