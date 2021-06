Este é um assunto já referido várias vezes e que hoje retomamos. Almeirim tem condições únicas para a utilização de bicicletas, devido à orografia muito suave, tanto na cidade como no concelho. Cremos ser o momento para se criar um plano estratégico ambicioso de ciclovias no município, devidamente integrado no PDM (cuja revisão já tarda). Tendo noção que um plano estratégico é isso mesmo, uma estratégia, deverá conter uma visão programada das ciclovias, contemplando, à partida, a construção das mesmas quando se executam intervenções urbanísticas.

“(…) o paradigma mudou, devendo (a ciclovia) ser encarada também como meio de mobilidade (…)“

A ciclovia tem sido vista como uma via desportiva e de lazer. Contudo, o paradigma mudou, devendo ser encarada também como meio de mobilidade, para os movimentos pendulares e para acesso a serviços (bancos, correios, comércio). Para tal é preciso que chegue ao centro da cidade, e não ser apenas na circular urbana, que é onde existe (e bem) hoje em dia.

No caso das freguesias, é importante que exista nas Fazendas de Almeirim e continue para Paço dos Negros, entroncando aí num eixo Marianos-Raposa. Da mesma forma, é de todo pertinente uma ligação Foros de Benfica – Benfica do Ribatejo e daí haver uma ligação para Almeirim. E não tem de passar nos eixos principais (muito pelo contrário). Uma rede de ciclovias pode e deve usar outros caminhos que não as muito congestionadas estradas nacionais e municipais.

Samuel Tomé

CDU Almeirim

Artigo de opinião publicado na edição impressa de 15 de maio de 2021